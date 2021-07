Klarna übernimmt Social-Shopping-Dienst Hero 

Der Zahlungsanbieter Klarna baut sein ECommerce-Engagement aus: Gestern gab das Unternehmen die Übernahme der Social-Shopping-Plattform Hero mit Sitz in London und New York bekannt. Hero bietet eine Social-Media-Schnittstelle in die Filialen der angeschlossenen Händler und soll VerbraucherInnen so eine direkte Kontaktaufnahme ermöglichen. So können die Händler "Inspiration, Beratung und redaktionelle Inhalte" direkt aus ihren Filialen bieten, heißt es in der Pressemitteilung. Klarna wird die neue Funktion allen seinen 250.000 Händlern und Händlerinnen anbieten.Klarna, einst als reiner Zahlungsanbieter gestartet, hat sich inzwischen ehrgeizige Ziele gesetzt und will sich als zentraler Hub für Onlinehändler und VerbraucherInnen positionieren. Dazu hat das Unternehmen für Verbraucher Finanzierungs- und Bankprodukte im Angebot. Für Händler hat Klarna kürzlich Shoptail übernommen, einen Comparison Shopping Service, der Vorteile bei Suchmaschinenwerbung verspricht. Außerdem hat Klarna Toplooks gekauft. Dabei handelt es sich um ein KI-gestütztes Styling-Tool, das Verbrauchern ihre Web- und Social Media Kanäle vorschlägt.