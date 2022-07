OMR baut Angebot an digitaler Weiterbildung aus

Schon seit mehr als drei Jahre arbeiten die Partner OMR und Headstart Studios an gemeinsamen E-Learning Produkten. Nach eigenen Angaben erfolgreich: Die digitalen OMR Deep Dive Online-Seminare haben 2022 rund 7.000 TeilnehmerInnen besucht. Nach dem Zusammenschluss entwickeln das eigenständige Unternehmen unter der Dachmarke OMR Education in Hamburg Weiterbildungsangebote zu digitalen Fachthemen. 60 Learning- und Marketingexperten gehören zum Team - dreimal so viele wie zuvor.Auch das Produktportfolio vergrößert sich. Es umfasst E-Learning Kurse, Online-Seminare, Workshops und Fachbücher zu wichtigen Marketing-Disziplinen und Plattformen, wie SEA, Facebook-Marketing, LinkedIn, Analytics usw., sowie ein eigener Podcast. Hinzu kommen Angebote zu strategischen Fragen rund um das Thema Digitalisierung. Das Team entwickelt auch unternehmensspezifische Corporate Learning Journeys für größere Kunden wie Google, Porsche, SAP und Henkel. Ein neuer Geschäftsbereich der OMR Education GmbH liegt außerdem im Ausbau von geförderten Bildungsangeboten.Geführt wird OMR Education nach dem Zusammenschluss von der neu formierten Geschäftsleitung. Neben Geschäftsführer Marc Johannsen werden die bisherigen Bereichsleiter Beatrice Kemner (Product Development), Konstantino Grigorov (Finance), Rolf Hermann (Content) und Tom Steinelt (Marketing) Teil der Geschäftsleitung.