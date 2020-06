Deutscher Marketing Tag auf 2021 verschoben

Das haben die drei Veranstalter, der Deutsche Marketing Verband , das Management Forum und die Absatzwirtschaft entschieden. Grund dafür sind die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie, die eine Durchführung als Präsenzveranstaltung und Networking-Event so wie in der Vergangenheit nicht erlauben."Der Deutsche Marketing Tag lebt von den persönlichen Begegnungen und dem direkten Austausch der Teilnehmer", sagt Ariane Derks , Geschäftsführerin des Deutschen Marketing Verbands. "Hier trifft sich die Branche einmal im Jahr, um aktuelle Trends zu präsentieren und zu diskutieren sowie neue Kontakte zu knüpfen und alte wiederaufzufrischen. Stand heute wird dies in der bisherigen Form nicht möglich sein." Die Verschiebung auf nächstes Jahr sei nicht leichtgefallen, aber die Gesundheit von Teilnehmern und Referenten habe oberste Priorität."Die Unsicherheit, ob und in welcher Form der Deutsche Marketing Tag in diesem Jahr überhaupt durchzuführen gewesen wäre, war am Ende ausschlaggebend", sagt Oliver Voigt , Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group. Man habe unterschiedliche Optionen geprüft, sei aber gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass diese der Veranstaltung einen völlig anderen Charakter gegeben hätten. "Ich bin deshalb überzeugt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, auch wenn wir die Verschiebung sehr bedauern", so Voigt.Die Veranstalter wollen die Zeit nutzen, Konzept und Ablauf des Deutschen Marketing Tags zu überarbeiten und an die neuen Gegebenheiten anzupassen.