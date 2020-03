Corona: Hamburg sagt alle Grossveranstaltungen ab - D3con verschoben

Sie wollen über Corona und die Digitalwirtschaft auf dem Laufenden bleiben?

Die Dialog Summit erklärt, die Veranstaltung finde wie geplant statt, da die Restriktion nur für die drei kommenden Wochen gelten würden

Bei der Drupa erklärt man, man sei gerade dabei, sich zu beraten, nachdem NRW Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern abgesagt hat.



Die K5-Veranstalter erklären, der Kongress finde unverändert statt



Auf der OMR-Website wird nach wie vor OMR-Gründer Philipp Westermeyer zitiert: "Wir planen ganz klar mit der Durchführung".

Der Shopware Community Day findet laut Veranstalter "aus heutiger Sicht statt". Falls nicht, würden die Inhalte digital zur Verfügung gestellt

Auch wenn die Messeveranstalter oft bis zur letzten Sekunde feilschen: Wenn die Gesundheitsämter zuschlagen, ist alles zu spät. Nach der Absage der Internet World stehen jetzt die nächsten Digitalveranstaltungen auf der Absageliste. Vergangene Woche wurde bereits von den wichtigen digitalen Märzveranstaltungen die Intralogistik-Messe Logimat abgesagt.Nach den Landesregierungen in NRW, Bremen und Thüringen hat nun auch das Land Hamburg, wie zuvor in Bayern und Schleswig-Holstein Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmenden untersagt. Die Nachfragte der Redaktion bei der Hamburger Gesundheitsbehörde wurde heute wie folgt beantwortet: "Aufgrund der derzeitigen Lage in Hamburg und in Norddeutschland empfiehlt die Gesundheitsbehörde eine einzelfallbezogene, risikoorientierte Entscheidung zur Durchführung von Veranstaltungen. Dabei sind Teilnehmerzahlen nur eines von mehreren Kriterien. Weitere Faktoren sind der Ort (z.B. schlechte Belüftung) und die Art der Veranstaltung (enge Kontakte der Teilnehmer, keine Registrierung). Veranstaltungen sind abzusagen, wenn zu erwarten ist, dass eine hohe Anzahl an Personen diese besuchen oder teilnehmen, welche sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten aufgehalten haben. Die Veranstalter haben die Besucher oder Teilnehmenden der Veranstaltungen vor dem Beginn der Versammlung durch Aushänge und Durchsagen aktiv darauf hinweisen, dass diese von einem Besuch der Veranstaltung absehen, wenn sie aktuell erkältungsähnliche Symptome aufweisen oder zu der Personengruppe gehören, die sich in den letzten 14 Tagen in vom RKI-definierten Risikogebieten aufgehalten haben. Zusätzlich werden die Gesundheitsämter bei einer Risikoeinschätzung Auflagen für die Durchführung erteilen. Es wird daher den Veranstaltern empfohlen, sich im Vorfeld rechtzeitig mit den zuständigen Behörden in Verbindung zu setzen. Zuständig sind die Gesundheitsämter der Bezirke, die den Veranstaltern zur Risikoeinschätzung beratend zur Seite stehen. "Konkret würde die Hamburger Entscheidung unter Umständen auch die Absage für die beiden Hamburger Veranstaltungen bedeuten, die noch auf unserer Liste grün für "gegenwärtig weder abgesagt noch verschoben" markiert sind: Die D3Con (zuletzt 2.000 Teilnehmer) und die OMR (zirka 50.000 Teilnehmer). Die D3con hat heute eine Terminverschiebung auf November kommuniziert.Unsere Rückfrage bei allen Veranstaltungen, die gegenwärtig noch nicht abgesagt bzw. verschoben sind, ergab folgenden Stand:Laut Messeportal M+A Expocheck sind weltweit aktuell 647 Veranstaltungen ausgefallen oder abgesagt worden, davon 303 in Asien, 334 in Europa und neun in USA.Garantiert Corona-frei sowie Zeit- und CO2-optimiert findet am 31. März dieExperten und Praktiker zeigen Ihnen, wie die einzelnen Aspekte der Marketingzukunft - von Hyperpersonalisierung bis Machine Learning und von Marketingautomatisierung bis Multikanalmarketing zusammenhängen - und wie Sie die richtigen Schritte in die Zukunft Ihres (ECommerce-)Marketings erfolgreich gehen.