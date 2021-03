DHL prognostiziert stark wachsendes B2B-Geschäft 

Wachstumsschub im E-Commerce infolge der Corona-Pandemie

Enormes Potenzial im B2B E-Commerce auch durch Millennials getrieben

Der Logistikdienstleister DHL Express prognostiziert in einem Whitepaper " The Ultimate B2B E-commerce Guide: Tradition is out. Digital is in. " für die kommenden Jahre ein starkes Wachstum des weltweiten B2B E-Commerce Marktes: bis 2025 werden 80 Prozent aller B2B-Geschäfte zwischen Lieferanten und professionellen Einkäufern über digitale Kanäle erfolgen. Haupttreiber des weltweiten E-Commerce Wachstums sind die beschleunigte Digitalisierung infolge der Covid-19-Pandemie und das sich grundsätzlich veränderte Kaufverhalten der technikaffinen Generation Y, die mittlerweile mehrheitlich auch die professionellen Kaufentscheidungsprozesse in Unternehmen prägt.Die für die Zukunft prognostizierte Entwicklung des B2B-Sektors, zeichnet sich bereits im starken Anstieg des B2C E-Commerce der vergangenen Jahre ab. Hier konnte DHL Express, vor allem während der Hochsaisons, beispielsweise zu Ostern und Weihnachten sowie an solchen Mega-Shopping-Tagen wie "Black Friday" oder "Cyber Monday", enorme Wachstumsraten verzeichnen. Insgesamt stiegen dadurch im vergangenen Jahr die E-Commerce Sendungsvolumen im B2C-Geschäft innerhalb des weltweiten DHL Express Netzwerks um 40 Prozent.Nicht nur der B2C E-Commerce erlebte aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und des veränderten Kaufverhaltens der Konsumenten einen Wachstumsschub. Schon zu Vorpandemiezeiten, in 2019, stiegen auch die weltweiten Umsätze von B2B E-Commerce-Websites und -Marktplätzen um 18,2 Prozent auf 12,2 Billionen US-Dollar und übertrafen damit bereits die Marktgröße des Privatkunden-Sektors. Infolge der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Beschleunigung der Digitalisierung wird das weltweite B2B E-Commerce-Volumen bis 2027 sogar auf 20,9 Billionen US-Dollar geschätzt.Das von DHL Express veröffentlichte Whitepaper identifiziert Faktoren, die sich beschleunigend auf das Wachstum des globalen B2B E-Commerce Marktes auswirken. Neben allgemeinen Trends wie Globalisierung und Digitalisierung sind die Prognosen maßgeblich auch auf die technikaffine Generation der Millennials zurückzuführen. Bereits heute gehen 73 Prozent aller professionellen B2B-Kaufentscheidungen auf das Konto dieser Altersgruppe. Die Erfahrungen der mit der Digitalisierung aufgewachsenen, heutigen Manager im B2C-Bereich führen zu einer ähnlich hohen Erwartung an B2B-Transaktionen. Dies führt bei Unternehmen dazu, in digitale Lösungen wie Verkaufsplattformen zu investieren, was gleichzeitig ein enormes Wachstumspotenzial bietet.