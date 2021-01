B2B-Influencer-Marketing: So verpassen Sie Ihrem Unternehmen einen Imageboost 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR B2B-Influencer-Marketing ist eine strategische Maßnahme, die langfristig und mit den nötigen Ressourcen angelegt werden sollte, um Erfolg zu haben.

Gerade jetzt ist das Influencer Marketing eine sehr gute Ergänzung zu den 'neuen' digitalen Maßnahmen, um Kunden zu gewinnen, Kunden zu halten und Kunden zu begeistern. (Ramona Kaden, Geschäftsführerin, bvik) Bild: Ramona Kaden/privat

Influencer Marketing hat im B2C-Bereich schon lange den Exotenstatus hinter sich gelassen und ist zu einer Trend-Disziplin gereift, die bei den Werbeerlösen an der Milliarden-Marke kratzt. B2B-Marken haben sich diesem Marketinginstrument bisher nur zögerlich genähert - doch langsam nimmt die Disziplin auch hier an Fahrt auf. Beflügelt durch die digitale Transformation der internen und externen Kommunikation denken immer mehr B2B-Unternehmen darüber nach, wie sie auch mit Unterstützung von Influencern B2B-Entscheider erreichen und so ihr Geschäft voranbringen können.Diese Entwicklung zeichnete sich bereits 2018 im Trendbarometer des Bundesverbandes für Industrie-Kommunikation (bvik) ab. Der These, dass Influencer Marketing zukünftig im Industrie-Sektor an Bedeutung gewinnen wird, stimmten damals 84 Prozent der befragten Marketingentscheider zu. Allerdings zeigte die Befragung auch, dass vielen Unternehmen noch das notwendige Wissen fehlte, um das Thema Influencer Marketing strategisch anzugehen. "Dies ändert sich nun", sagt Ramona Kaden , bvik-Geschäftsführerin. "Viele erfolgreiche Kampagnen zeigen, dass Influencer Marketing ein hervorragendes Mittel ist, dem Unternehmen ein besonderes Image zu geben." Beispiele dafür liefern etwa KUKA oder Intuit Quickbooks , Goldgewinner des B2B Marketing Awards 2020 in Gold in der Kategorie Influencer Marketing.



Corona sorgte auch im B2B-Marketing für einen Digitalisierungsschub. B2B