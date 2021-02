Content Marketing: Wirksame Strategien für Kundenbindung und Leadgenerierung 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Inhalte alleine sind noch keine Content-Marketing-Strategie, sondern müssen auf die Touchpoints der Customer Journey abgestimmt werden.

Hohe Investitionen in Content Marketing

Content-Arten und Formate für Content Marketing 2021

Content Marketing wird im Marketingmix immer mehr zu einer zentralen Disziplin. B2B- und B2C-Marken werden zu Medien und Publishern - mit der Hoheit über die Erstellung und Verbreitung eigener Inhalte. Inhaltsgetriebene Kommunikation ergänzt als 'Owned Media' die Bausteine 'Earned Media' (PR), 'Shared Media' (Social) und 'Paid Media' (bezahlte Werbung) und stärkt so die Erfolgschancen der Gesamtstrategie.Etliche Studien bescheinigen Content Marketing eine nachhaltige Wirkung: Mit authentischen und nutzwertigen Inhalten kann das Markenimage besser optimiert und die Glaubwürdigkeit eher gesteigert werden als mit Werbebotschaften. Mit Content Marketing kann sich ein Unternehmen als Experte positionieren, Marken- und Produktinformationen vermitteln, neue Kunden gewinnen und Kunden an sich binden. Es bereitet den Boden, um über alle Touchpoints in der Customer Journey hinweg die Markenbekanntheit weiter zu steigern und Kaufimpulse zu setzen.Unternehmen haben dabei die Wahl aus einer Fülle an Content-Arten und Content-Formaten.Entsprechend wird in die inhaltsgetriebene Kommunikation investiert. Laut der Erhebung 'ICMF Survey 2021' des International Content Marketing Forums haben 69 Prozent der befragten 500 Marketingentscheider in Deutschland nach eigenen Angaben eine gut entwickelte und klare Content-Marketing-Strategie. 68 Prozent geben a