Flex-Targeting für Kinowerbung startet

Bild: Sailko

Bislang konnten Werbekunden ihre Spots nach Filmen oder Orten aussteuern, zeitlich waren sie auf die gesamte Kinowoche und den ganzen Tag festgelegt. Künftig ist Kinowerbung nach einzelnen Filmen, Orten, Tagen und verschiedenen Zeitschienen buchbar. So kann Kinowerbung beispielsweise nur an bestimmten Wochentagen an einem Ort im Werbeumfeld eines bestimmten Kinofilms belegt werden.Künftig sind Kunden bei einer Wochenbelegung auch nicht mehr an die Kinowoche gebunden, die sich traditionell von Donnerstag bis zum darauffolgenden Mittwoch erstreckte. Diese wird durch die "Flex Week" abgelöst. Die Woche mit den Spots startet dann, wann es der Kunde wünscht. Also beispielsweise von Samstag bis Freitag. Zudem verabschiedet sich WerbeWeischer von der Ganztagsbuchung. Die Kinovorstellungen eines Tages werden stattdessen in vier Zeitschienen aufgeteilt: Fulltime (Beginn - Ende), Daytime (Beginn bis 18:00 Uhr), Pre Primetime (18:00 - 20:00 Uhr) und Primetime (20:00 Uhr bis Ende).Das Produkt "Flex Targeting" wird bundesweit ab 1. Juli eingeführt. Die Planung ist bereits ab 1. April möglich.