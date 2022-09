metaverse führt: Die Dmexco-Trends auf Twitter

Die 10 meistdiskutierten DMEXCO-Trendthemen auf Twitter (DE)

Top 10 Handles auf Twitter (DE)

Erstmals seit drei Jahren konnten sich Experten aus Digital Marketing, Influencermarketing, E-Commerce und Tech-Innovation sowie Publisher, Agenturen und NFT-ExpertInnen in der vergangenen Woche wieder zu einem der wichtigsten Branchenevents - der Dmexco - treffen. Und natürlich ist eine wichtigsten Aufgaben dieser Messe, die aktuellen Trends zu vermessen - zum Beispiel auf Twitter. Die folgende, von der PR-Agentur Faktor3 erstellte Übersicht zeigt, welche Dmexco-Trends in den vergangenen Tagen am meisten auf Twitter Deutschland diskutiert und welche 10 Accounts im Dmexco-Kontext am häufigsten erwähnt wurden.#metaverse war der Top-Trend und wurde nicht nur intensiv im Rahmen der w3.vision (@w3_fund) diskutiert, das als Partner-Event und eigene Veranstaltung zum Thema Web3 an die Dmexco angeschlossen war. Doch auch Themen wie #KI und #socialmedia, #leadership, #onlinemarketing, #handel, #networking, #advertising, #emailmarketing und #employerbranding wurden auf Twitter heiß diskutiert.Auch in den Top 10 der meistgenannten Accounts auf Twitter (DE) im Dmexco-Umfeld stachen die Themen im Web3-Umfeld heraus. Ganz vorne mit dabei war neben dem offiziellen Dmexco-Account (@dmexco) auch hier w3.fund (@w3_fund) sowie NFT-Experte Rene Schmidt (@reneil1337). Außerdem schaffte es Twitter Country Director Jolanta Baboulidis (@jolanta) in die Top 10, auch dank der eigenen Sichtbarkeit bei der Dmexco mit Twitter CCO Sarah Personette (@SEP).