Social Intranet: Was interne Communities zur Wertschöpfung beitragen 

TL;DR Im Transformationsprozess spielt die interne Kommunikation eine entscheidende Rolle. Corporate Communities benötigen eine durchdachte Strategie - und entsprechende Ressourcen.

Communities stärken das Wir-Gefühl

Die Coronakrise zwingt Unternehmen jeglicher Größenordnung, sich intensiver mit dem Thema vernetztes Arbeiten auseinanderzusetzen. Denn quasi von einem Tag auf den anderen mussten Mitarbeiter plötzlich im Homeoffice arbeiten, Meetings vor Ort fielen weg, der Austausch wurde komplizierter, das Teambuilding ebenso. Erst als Mitarbeiter nicht mehr am gleichen Ort waren, wurde vielen Firmenlenkern erst so richtig bewusst, wie sehr alte Strukturen effizienten Arbeitsprozessen im Weg stehen können. "Für viele Unternehmen war die Pandemie deshalb eine Art Kick-Start für die Digitalisierung", bestätigt Jan Marius Marquardt , Gründer und CEO von Intranet-Spezialist COYO . Die Managementberatung Haufe kommt in ihrer Arbeitswelt-Studie 'Wir nach Corona' zu dem Schluss, dass nur 7 Prozent der Unternehmen weitermachen konnten wie bisher. 1.600 Unternehmensvertreter in der DACH-Region wurden dafür befragt. Keiner weiß, wie lange dieser Ausnahmezustand noch anhalten wird. Klar ist aber, dass sich die Arbeitswelt nachhaltig verändern wird. Konzerne wie beispielsweise die Otto Group arbeiten deshalb intensiv an neuen und hybriden Arbeitsmodellen Um den Austausch zu fördern und Mitarbeiter stärker mit einzubeziehen, gewinnt dabei die interne Kommunikation immens an Bedeutung und damit auch Corporate Communities. Sie kamen in den vergangenen Monaten vor allem bei Unternehmen verstärkt auf die Agenda, die schon gewisse Grundvoraussetzungen für digitales Arbeiten geschaffen hatten, etwa durch Videokonferenz- und Chat-Tool