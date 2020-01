Online-Lebensmittelhandel: Frische Produkte besonders beliebt

Die meisten Kunden des Online-Supermarktes Picnic bestellen einmal pro Woche online ihre Lebensmittel. Begehrt sind dabei Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse, Milchprodukte und Obst: Frische Produkte machen über 50 Prozent des Warenkorbs aus. Zudem hat die Auswertung ergeben, dass Picnic-Kunden sogar mehr frische Produkte einkaufen als Verbraucher im stationären Handel. Damit hat sich der Online-Lebensmittelhandel gerade in Bezug auf frische Lebensmittel mittlerweile als gleichwertige Alternative zum herkömmlichen Supermarkt etabliert.An Avocados im Picnic-Warenkorb erkennt man die Leute, die großen Wert auf eine gesunde Ernährung legen. Diese kaufen 10 Mal seltener Lebensmittel mit einem hohen Zuckergehalt. Nutella schmeckt anscheinend mit einem Roggenbrot am besten - das wird beim Kauf von Nutella nämlich 8 Mal wahrscheinlicher dazu gekauft.Neben den Markenprodukten und Eigenmarken sind bei Picnic-Kunden besonders Produkte von lokalen Bauern und Lieferanten gefragt. Über 200 dieser Produkte gibt es bei Picnic mittlerweile im Sortiment. Obst ist ebenfalls sehr beliebt und insbesondere die Erdbeeren von lokalen Bauern waren ein Favorit im Jahr 2019.Die Deutschen verbringen im Schnitt drei Stunden pro Woche mit dem Supermarkteinkauf. Durch das Bestellen per Picnic-App dauert der Einkauf nur wenige Minuten und spart den Kunden bis zu 150 Stunden im Jahr - Zeit, die besonders Familien-Haushalte lieber für mehr Freizeitaktivitäten nutzen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die größte Kundengruppe von Picnic Familien sind. Zeitersparnis ist der häufigst genannte Grund sich die Lebensmittel nach Hause liefern zu lassen, gefolgt von der Möglichkeit dabei auch noch Geld zu sparen.