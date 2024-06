Juwelier-Marktplatz Nivoda bekommt 30 Millionen

B2B-Marktplatz

24.06.2024 Der B2B-Marktplatz Nivoda richtet sich an Käufer und Verkäufer von Diamanten und Edelsteinen. Jetzt hat er einen neuen Investor gefunden und will global wachsen.

Der sieben Jahre alte B2B-Marktplatz hat Niederlassungen in New York, London und Antwerpen. Jetzt hat das Unternehmen in einer Serie-B-Runde 30 Millionen Dollar an neuem Betriebskapital aufgebracht. Diese Finanzierung kommt von Avenir Growth Capital , das sich den bestehenden Investoren Headline sowie dem arly-Stage-Investor Canaan Ventures angeschlossen hat.Das Geld soll in den allgemeinen Ausbau des Unternehmens fließen und Kundengewinnung, Marktexpansion, globale Reichweite und die Erweiterung der Kategorien fördern. Zudem soll in de CX investiert werden.Mit einem Bestand von 1,6 Millionen natürlichen und im Labor gezüchteten Diamanten und einer Sammlung von 60.000 weiteren Edelsteinen verfügt Nivoda nach eigenen Angaben über die größte Edelsteinsammlung der Welt.