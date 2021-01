Retourenquote bei Bekleidung über 30 Prozent 

21.01.2021 Bekleidung und Schuhe werden am häufigsten retouniert, Kosmetik und Lebensmittel dagegen kaum.

Rund die Hälfte der Deutschen hat laut Statista Global Consumer Survey in den letzten zwölf Monaten Online-Bestellungen zurückgesendet. Besonders oft werden Bekleidung und Schuhe retourniert, deutlich seltener gehen dagegen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte zurück.Besonders niedrig ist die Quote beispielsweise bei Kosmetik und Lebensmitteln. Da der stationäre Einzelhandel Corona-bedingt geschlossen bleiben muss, ist das Online-Bestellvolumen derzeit besonders hoch. Tatsächlich ist es dem E-Commerce zu verdanken, dass der Einzelhandelsumsatz im vergangenen Jahr so stark wie noch nie seit 1994 gestiegen ist. Entsprechend dürfte auch die Zahl der Rücksendungen aktuell höher sein als normal.