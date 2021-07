Native Advertising: Taboola übernimmt Connexity 

Die ECommerce-Medienplattform Connexity arbeitet mit rund 1.600 Unternehmen zusammen, darunter Händlern wie Walmart, Wayfair, Skechers, Macy's, Ebay und Otto. Das Unternehmen helfe ihnen, neue KundInnen im Open Web auf Shopping- und Nachrichten-Webseiten zu erreichen. Laut der Mitteilung unterstütze das Unternehmen zudem 6.000 Publisher wie Condé Nast, DotDash, Hearst, Vox Media, Meredith, News Corp Australia bei der Entwicklung von Content-Commerce-Strategien, indem sie Produkte neben redaktionellen Inhalten präsentieren. Pro Monat würden so laut Unternehmensangaben 150 Millionen Besuche auf Händler-Webseiten und über eine Million Transaktionen auf Publisher-Seiten, sozialen Netzwerken, Suchmaschinen und mehr erzielt. Monatlich erreiche Connexity mehr als 100 Millionen Unique-Shopper.Dies soll durch die Übernahme deutlich ausgebaut werden, Recommendation-Spezialist Taboola preist entsprechend die "Vorteile für Anzeigenkunden und Publisher". So könnten zukünftig neue Anzeigenkunden mit der Zielgruppe von Taboola, die aus 500 Millionen täglich aktiven NutzerInnen bestehe, in Kontakt treten und Publisher durch die Nutzung von ECommerce-Empfehlungen ihren Umsatz steigern. Taboola-Gründer Adam Singolda will sein Geschäft nun stärker als Amazon -Alternative etablieren, wie er in einem Blogbeitrag zur Übernahme schreibt: "Zusammen mit Connexity können wir unseren gemeinsamen Traum verwirklichen. Amazon hat Millionen von Händlern, aber die Händler haben hauptsächlich Amazon. Das ändert sich ab heute."Eine geplante Übernahme von Native-Advertising-Anbieter Outbrain war dagegen im Herbst 2020 geplatzt.