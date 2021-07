TokyoTree: Fans motivieren Olympioniken über einen interaktiven Baum 

Die Olympischen Spiele in Tokio 2021 finden ohne Fans, Familien und Wegbegleiter statt. Um die über 400 AthletInnen des Team Deutschland mit ihren Fans in der Heimat zu verbinden, haben sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Deutsche Sport Marketing (DSM) mit der Hamburger Agentur Kolle Rebbe zusammengetan und eine interaktive Motivationshilfe errichtet: den 'TokyoTree'.Die Installation - eine Anlehnung an den Japanischen Kirschblütenbaum - steht mitten im Team D-Quartier des Olympischen Dorfes in Tokio. Jeder Gruß, jede Anfeuerung und jeder Glückwunsch der Fans bringen den digitalen Baum zum Erblühen. In seinen Ästen sind Mini-Drucker integriert, welche die Botschaften in Echtzeit ausdrucken. Ziel ist es, dass die SportlerInnen so die Unterstützung ihrer Fans live vor Ort erleben können - auch wenn sie tausende von Kilometern entfernt sind.Für den TokyoTree ist ein eigenes Instagram-Profil eingerichtet worden, über das man seine Gruß-Botschaften als Kommentar unter allen Feed-Posts an den Baum senden kann. Der Kanal selbst greift das aktuelle Tagesgeschehen der Wettkämpfe auf, um die AbonnentInnen immer wieder zu motivieren, persönliche Grüße oder Gratulationen nach Tokio zu senden. Alternativ können Botschaften auch über eine Microsite im "Deutschen Haus Digital" gesendet werden. Der TokyoTree bleibt bis zu den anschließenden Paralympischen Spielen in Tokio, um auch die AthletInnen des Team D Paralympics zu unterstützen.Partner der Aktion sind die 'Team Deutschland'-Partner Adidas, Allianz, die Sparkassen-Finanzgruppe sowie Toyota. Produktionspartner sind reddo Interactive, Komunique e.K. sowie Cloud Nine Media.