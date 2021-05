Ray Sono und Radio Gong starten Corporate Radio fürs Homeoffice 

Die Pandemie hat die Art und Weise, wie wir alle arbeiten, radikal verändert. Homeoffice betrifft plötzlich einen Großteil der Bevölkerung, Video-Calls und Chats bestimmen unser Sozialleben. Für Unternehmen gilt es, aufgrund der fehlenden physischen Präsenz und Nähe neue Wege zu finden, wie sie Zugehörigkeitsgefühl und Verbindung zwischen Mitarbeitern und Teams schaffen. Aus diesem Grund haben der Münchner Radiosender Gong 96.3 und der Digitaldienstleister Ray Sono ein Corporate-Homeoffice-Radio gestartet.Seit Kurzem wird den Ray Sono Mitarbeitern an den Standorten München, Berlin, Frankfurt und Köln sowie allen 260+ Homeoffices mit "Ray Radio" ein neuer Kanal ans Ohr gegeben, der sie durch den Tag begleitet. Es gibt vorgefertigte Inhalte, die Radio Gong 96.3 als Sender in diesem Webradio anbietet. Außerdem wurden verschiedene inhaltliche Bausteine individuell und unternehmensspezifisch erarbeitet.Im Fall von "Ray Radio" sind neben dem Musikmix und den gemeinsam mit Radio Gong 96.3 produzierten Jingle-Sets, die 24/7 laufen, Montag bis Freitag unter anderem auf Sendung: Ray Sono Updates aus dem Unternehmen, "Better Work"-Lifehacks von Mitarbeitern zu den Themen Gesundheit und Ergonomie, der Ray Sono-Musikwunsch mit Audiogruß, der täglich anmoderierte Aufwacher sowie der Rausschmeißer am Freitag um 17 Uhr, der das Wochenende musikalisch einläutet. Über das firmeninterne Intranet können Mitarbeiter den Sender via Stream zu Hause im Office empfangen.