Kunden und Cyberkriminelle: Die größten Betrüger der Wirtschaft

03.03.2020 Die nach wie vor auf Rekordniveau liegende Zahl der Betrugs- und Wirtschaftsdelikte belastet Unternehmen in vielerlei Hinsicht, und stärker als je zuvor. PwCs halbjährlich erstellte Erhebung zum Thema Wirtschaftskriminalität zeigt, dass auch die Cyberkriminalität extrem geschäftsschädigende Wirkung entfaltet.

Finanzdienstleistungen (15%),



industrielle Fertigung und Automobil (15%),



Technologie, Medien und Telekommunikation (20%),



Verbrauchermärkte (16%),



Regierung und öffentlicher Sektor (17%),



Gesundheitsbranche (16%).

Betrügerische Praktiken von Kundenseite stehen 2019 mit 35 Prozent an erster Stelle der Betrugsfälle stehen, gegenüber 29 Prozent im Jahr 2018. Cyberkriminalität ist eine der Top-3-Straftaten, die in nahezu allen in der Umfrage genannten Branchen zu Unterbrechungen führen: