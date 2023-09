Online-Shops nutzen KI massiv - aber nur für einen Zweck

Die US-amerikanische ECommerce-Branche ist ein "Early Adopter" von KI. 91 Prozent der Befragten nutzen KI-Anwendungen in irgendeiner Form für ihre Arbeit.



Drei von fünf Befragten haben eine "messbare" Produktivitätssteigerung erfahren, weil sie proaktiv KI-Lösungen eingesetzt haben.



Fast ebenso viele (65 Prozent) gaben an, dass sie ihr Budget für KI im Jahr 2024 erhöhen wollen.



Vier von fünf Unternehmen sind mit den Ergebnissen zufrieden, die sie mit Hilfe von KI erzielen.

Die Befragung von 300 Führungskräften und Entscheidungsträgern in US-amerikanischen ECommerce-Unternehmen hat zu folgenden Ergebnissen geführt:Die Ergebnisse des Berichts "The State of GenAI x Commerce , proudziert von der Shopware AG und Stripe , deuten jedoch auch darauf hin, dass sich die meisten aktuellen Anwendungsfälle (61 Prozent) auf die Erstellung von schriftlichen Inhalten, wie z. B. das Verfassen von Blogbeiträgen oder die Erstellung von internen Memos, beschränken, obwohl die Fähigkeiten von KI weit darüber hinaus gehen.Shopwares Mitgründer Stefan Hamann findet dafür einen Vergleich: "KI ist ein Auto mit 20 Gängen, aber unsere Ergebnisse zeigen, dass die meisten Onlinehändler nur einen Gang nutzen - und sich damit letztlich selbst unter Wert verkaufen", sagt Hamann. "Mit anderen Worten: Die Branche schöpft nur einen kleinen Teil des AKI-Potenzials aus, indem sie es ausschließlich zur Erstellung von Texten nutzt.""Generative KI hat grenzenlose neue Möglichkeiten für den E-Commerce geschaffen. So bedeutend die Anwendungsfälle für die Produktivität auch sein mögen, es ist an der Zeit, über den Tellerrand hinauszuschauen - und die neuen Möglichkeiten zu nutzen, die AI für das gesamte Online-Shopping-Erlebnis bereithält", so Raj De Datta , CEO und Mitbegründer von Bloomreach. "KI verändert bereits die Art und Weise, wie Kunden einkaufen. Es mag für Händler ein Risiko sein, sich dieser Technologie zu öffnen, aber wenn sie es nicht tun, ist das Risiko noch größer."