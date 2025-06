OMD: Roblox wird zur Bühne für Marketing und Handel

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Von virtueller Fashion bis zu digitalen Testfahrten

Die Mediaagentur OMD hat in ihrem neuesten Report " Roblox - Immersive Commerce " untersucht, welche Möglichkeiten Marken auf der beliebten Gamingplattform Roblox haben. Die Plattform zählt weltweit rund 98 Millionen täglich aktive NutzerInnen, vorwiegend im Alter zwischen 16 und 24 Jahren - eine Zielgruppe, die über klassische Kanäle schwer erreichbar ist.Was einst als Spielplattform begann, hat sich zu einem vielfältigen digitalen Ökosystem entwickelt. Roblox vereint Gaming, soziale Interaktionen, Bildung und zunehmend auch E-Commerce. Über Tools wie Roblox Studio, Creator Hub sowie Commerce APIs und die Shopify-Integration können Marken dort digitale und physische Produkte erstellen, präsentieren und direkt im Spiel verkaufen.Die Ergebnisse des Reports zeigen: Knapp 30 Prozent der befragten 16- bis 59-Jährigen glauben, dass virtuelle Plattformen die Art zu shoppen und zu spielen dauerhaft verändern werden. 17 Prozent haben bereits Erfahrungen in virtuellen Shoppingwelten gesammelt, weitere 30 Prozent zeigen Interesse.Dabei sind die Erwartungen der NutzerInnen klar: Wie immer sind für jeweils mehr als die Hälfte (51 Prozent) Marken-Rabatte und eine schnelle Lieferung attraktive Shopping-Booster. In virtuellen Welten werden aber Dimensionen wie "eine realitätsnahe Darstellung des Produkts" (47 Prozent) sowie Spaß und Interaktivität (32 Prozent) zentrale Faktoren.Der Report listet zahlreiche Beispiele für Markenaktivitäten auf Roblox - von Gucci und Ralph Lauren mit virtueller Mode über virtuelle Konzerte von Spotify bis zu Testfahrten mit Hyundai oder Ferrari. Auch Marken wie Walmart oder Nike nutzen Roblox für interaktive Verkaufswelten und Merchandising-Konzepte.Marken sollten Roblox dabei aber nicht als klassischen Werbekanal verstehen, sondern als kreative Plattform. Um Glaubwürdigkeit und Reichweite zu steigern, kristallisieren sich laut dem BrandNew-Report Kooperationen mit Roblox-Creators, Influencern oder auch EntwicklerInnen als besondere Erfolgsfaktoren für die Markeninszenierung heraus. User schätzen darüber hinaus interaktive und spielerische Elemente wie Games, Challenges oder virtuelle Items. Weiter halten regelmäßige Updates und Events die Marke für die Zielgruppen interessant und relevant.Marken können Produkte in spielerischer Umgebung testen, direktes Nutzerfeedback auswerten und ihre Angebote in Echtzeit anpassen. Damit wird Roblox zur Testfläche für neue Produktideen und zur Plattform für innovative Markeninszenierung.Kritisch sieht OMD hingegen platte Werbung in Form von Logos oder Bannern, überfordernde Spielmechaniken ohne intuitive Nutzerführung sowie Inhalte, die nicht zur Zielgruppe passen.