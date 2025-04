Kaufland eröffnet virtuelle Filiale in Minecraft

Merchandise im Mai verfügbar

Der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland erweitert seine Präsenz in der Gaming-Welt und eröffnet eine virtuelle Filiale in Minecraft. Die Kampagne wurde gemeinsam mit der Berliner Agentur Departd entwickelt und soll die Marke weiter in der Gaming-Community verankern. Der Start wird mit einem Livestream-Event auf Twitch gefeiert, moderiert vom bekannten Streamer Nooreax Die virtuelle Filiale wird nicht nur als Schauplatz für Erkundungen dienen, sondern auch als Bühne für interaktive Rollenspiele und Mini-Games im Livestream. Nooreax, der Gewinner der Stream Awards 2023 in der Kategorie "Bester Newcomer", wird mit seiner Community die digitale Kaufland-Welt testen. Bekannt wurde er insbesondere durch seine Minecraft-Player-vs-Player-Streams und seine Teilnahme am CraftAttack-Projekt.Neben der digitalen Kampagne bringt Kaufland im Mai passende Merchandise-Artikel in seine Filialen. Geplant sind vor allem Non-Food-Produkte wie Kleidung und Figuren in der typischen Minecraft-Block-Optik, die das Konzept auch in die reale Welt transportieren.Kaufland hat sich in den vergangenen Jahren eine starke Position in der Gaming-Welt erarbeitet. Neben Minecraft ist das Unternehmen bereits auf Plattformen wie Roblox, GTA und Animal Crossing aktiv. Zudem betreibt es mit den Kaufland Hangry Knights ein eigenes League-of-Legends-Team, das in die Prime League aufgestiegen ist. Minecraft gehört mit mehr als 300 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Videospielen überhaupt.