Erste Schritte Richtung Metaverse: Auf Roblox spielerisch die Kaufschichten von morgen heranziehen

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Werbemaßnahmen oder Branded Games auf Roblox können als Test für erste Schritte in Richtung Metaverse dienen.

Obwohl Games längst die mit Abstand größte Unterhaltungsbranche sind, werden sie von der nicht-eingeweihten Öffentlichkeit immer noch kaum wahrgenommen. Von den Massenmedien werden Neuheiten und Weiterentwicklungen so gut wie nie rezipiert und auch im öffentlichen Raum haben sie keinen Ort, der an Kinos oder Buchhandlungen, ja noch nicht einmal an Musikläden auch nur annähernd herankäme. Non-Gamer wissen von Games also auch deshalb nichts, weil Computerspiele so gut wie keine Berührungspunkte mit dem wirklichen Leben haben.Und daran wird sich auch so schnell nic