WhatsApp führt Superapp-Funktion ein

Die Flows-Tools sollen in den kommenden Wochen verfügbar sein, kündigte Meta -CEO Mark Zuckerberg auf WhatsApp an. Die ersten Tests mit den neuen Funktionen liefen mit der brasilianischen Bank Banco Pan, dem Einzelhändler MagaLu, Lenovo, dem indischen Reisedienst redBus, der indischen Bank SBI und der Autoverkaufsplattform Spinny."Shopping und E-Commerce ist für uns eine der bedeutendsten Anwendungen. Unternehmen und Privatpersonen sollen künftig viel mehr direkt im Chat tun können. Wir versuchen, darin reichhaltige Erlebnisse zu schaffen und genau da kommt Flows ins Spiel", sagte Nikila Srinivasan , VP of Business Messaging bei Meta, dem US-Nachrichtenportal TechCrunch.Mit "reichhaltig" sei dabei nicht nur Online-Shopping gemeint, so Srinivasan. Extra bezahlen müssen Unternehmen nicht für die Nutzung der Flows-Dienste. Sie ist mit der Business-Mitgliedschaft abgegolten. Über 200 Millionen monatlich aktive Nutzer hat WhatsApp Business derzeit.Aktiv ist bei WhatsApp auch der neue Reiter "Aktuelles", wo Unternehmen und Personen ihre Nachrichten verbreiten können - von Politik bis Rabatte.