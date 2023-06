DHL automatisiert: Nach Packstation kommt Poststation

Die Deutsche Post DHL - die künftig nur DHL Group heißen soll - will ihr Poststationsnetz deutlich ausbauen und mehr Post- und Paketprodukte am Automaten anbieten. In den nächsten Jahren soll das Angebot deutschlandweit schrittweise von derzeit 100 bis auf 1.000 Stationen ausgebaut werden. Dies kündigte der Konzern heute in einer Pressemitteilung an.Im Unterschied zu den bekannten Packstationen können an den neuen Postautomaten nicht nur Pakete abgeholt und aufgegeben werden, sondern auch weitere häufig nachgefragte Postdienstleistungen genutzt werden: Der Kauf von Brief- und Paketmarken, inklusive Zusatzleistungen wie zum Beispiel Einschreiben, ist ebenso möglich wie der Versand und Empfang von Briefen und Paketen.Grund sei die hohe Kundenakzeptanz und steigende Nachfrage nach automatisierten Services von Deutsche Post DHL. Mehr als 23 Millionen Kunden konnte DHL nach eigenen Angaben für das Angebot registrieren, mehr als 90 Prozent der NutzerInnen zeigten sich mit den bundesweit rund 100 ersten Poststationen zufrieden, so das Unternehmen.Die Poststation hat einen Touchscreen und soll leicht bedienbar sein. Wer dennoch Schwierigkeiten hat und Unterstützung benötigt, kann per Video den Kundenservice kontaktieren. Die Automaten haben zudem einen integrierten Briefkasten sowie Fächer für Pakete und Päckchen. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Die Nutzung der Poststation ist kostenfrei. Um Pakete und Päckchen an der Poststation zu empfangen, ist, ähnlich wie bei der Packstation, eine einmalige Registrierung erforderlich.