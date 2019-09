Payment: Deutschland ist Entwicklungsland beim digitalen Bezahlen

Klassische Zahlungsmethoden Deutschland vs Europa

Digitale Zahlungsmethoden Deutschland

Digitale Zahlungsmethoden Europa

Das zeigt die repräsentative Studie 'Europäische Zahlungsgewohnheiten' 2019 des Finanzdienstleisters EOS . Deutschland liegt damit zwar fast im europäischen Durchschnitt (28 Prozent), aber weit hinter innovativen Spitzenreitern wie Dänemark (47 Prozent). Dabei verringern digitale Zahlungsmethoden Zahlungsausfälle - gerade im Vergleich mit dem in Deutschland besonders beliebten Kauf auf Rechnung.Hierzulande bieten 81 Prozent der Onlinehändler diese Methode an - im europäischen Schnitt sind es nur 69 Prozent. Auch das Lastschriftverfahren lieben die Deutschen: 56 Prozent der Unternehmen erlauben diese Zahlungsart (Europa: 38 Prozent). Das Problem für den Handel gerade mit diesen Bezahlwegen: Zahlungsausfälle sind besonders häufig, denn Käufer können die Zahlung verweigern oder zurückrufen und die Ware behalten.Dass sich etwas tut in Sachen digitale Zahlungsmethoden zeigt sich beim Mobile Payment: Auch wenn sie insgesamt noch eine untergeordnete Rolle spielt, nimmt die Bedeutung dieser Bezahlform zu. Europaweit wird Mobile Payment mittlerweile von 7 Prozent der Unternehmen angeboten, 2018 waren es erst 5 Prozent. In Deutschland können die Kunden bei 6 Prozent der Unternehmen Mobile Payment nutzen, eine deutliche Steigerung zum Vorjahr (2018: 1 Prozent). Einer der Gründe hierfür dürfte der Deutschland-Start von Apple Pay im Dezember 2018 sein. Wohin die Reise beim Mobile Payment noch gehen könnte, zeigt der Blick ins Nachbarland Dänemark: Dort bieten schon 28 Prozent der Unternehmen Mobile Payment an - Europarekord.Überweisung 92 ProzentKauf auf Rechnung 81 ProzentVorauskasse 73 ProzentLastschriftverfahren 56 ProzentBarzahlung/Zahlung bei Abholung 55 ProzentRatenzahlung/Finanzierung 32 ProzentDebit-/EC-Karte 28 ProzentKreditkarte 23 ProzentOnline-Überweisungen über Drittanbieter 14 Prozente-Wallets 13 ProzentMobile Payment 6 ProzentKryptowährungen 0 ProzentOnline-Überweisungen über Drittanbieter 23 Prozente-Wallets 4 ProzentMobile Payment 7 ProzentKryptowährungen 1 Prozent