China dreht Bitcoin-Minern den Saft ab 

21.06.2021 Die chinesischen Behörden haben am Sonntag zahlreichen Krypto-Minern den Stromanschluss abgedreht. Insgesamt könnten so rund 90 Prozent der Mining-Kapazitäten des Landes entfallen.

Bislang galt die Provinz Sichuan im Südwesten der Volksrepublik China als relativ sicheres Gebiet für Bitcoin-Miner, weil dort große Mengen an günstigem Strom aus Wasserkraft zur Verfügung steht. Trotzdem hat die chinesische Entwicklungs- und Reformkommission am vergangenen Freitag eine Mitteilung herausgegeben, in der mit einer zweitägigen Frist die Schließung von 26 Mining-Projekten angekündigt wurde. Zudem sollen örtliche Behörden nach weiteren Mining-Aktivitäten fahnden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters Nach Erhebungen der Cambridge-Universität war Sichuan bislang nach Xinjiang Chinas zweitgrößte Bitcoin-Mining-Provinz. Rund 65 Prozent der weltweiten Bitcoin-Produktion stammt von dort. In Xinjing und der Inneren Mongolei war die Regierung bereits zuvor ähnlich hart gegen Miner vorgegangen. Die chinesische Regierung begründet das Verbot damit, dass Kryptowährungen ein zu hohes Investitionsrisiko bergen. Fachleute glauben, dass auch die Einführung der eigenen Digitalwährung (E-Yuan) ein Grund sein könnten, den Bitcoin-Minern den Saft abzudrehen.