GenAI-gestützte Gesprächsautomatisierung mit Amazon Q vor Einführung

Automation Anywhere

Durch die erweiterte Zusammenarbeit zwischen Automation Anywhere und Amazon Web Services (AWS) soll die Transformation von Unternehmen und die Automatisierung komplexer Betriebsabläufe mit generativer KI beschleunigt sowie signifikante Kosteneinsparungen erzielt werden. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, in kürzester Zeit unternehmensweite Prozessautomatisierungen zu implementieren und natürlichsprachliche Anfragen in effektive automatisierte Aktionen umzuwandeln. ermöglicht es Geschäftsanwendern, Probleme zu lösen, Inhalte zu erstellen und Erkenntnisse zu gewinnen. Der Assistent liefert umgehend relevante Informationen und Empfehlungen, um Aufgaben zu rationalisieren und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Durch die Integration in die Automation Success Platform können Unternehmen sofort Maßnahmen ergreifen, was Zeit für innovativere Aufgaben freisetzt und erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht.Die GenAI-Automatisierung von Automation Anywhere in Kombination mit Amazon Q verbessert die Fähigkeiten virtueller KI-Agenten und schafft ein natürlicheres und zufriedenstellenderes Kundenerlebnis. Diese Lösung ist auch Teil des neuen AI + Automation Enterprise System von Automation Anywhere.