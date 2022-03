Österreich: Fünf E-Retailer testen Mehrwegversand

14.03.2022 Unter dem Motto 'Grüne Verpackung' testet die Österreichische Post in Kooperation mit fünf größeren E-Retailern in Österreich nachhaltige Versandverpackungen für den Onlinehandel. Das Pilotprojekt läuft bis September 2022.

1. Re-Zip Boxen

Lebensdauer: bis zu 10 Zyklen

Material: Karton

Ersetzt Einwegkartons, in Dänemark bereits erprobt

2. Re-Zip Bags

Lebensdauer: bis zu 30 Zyklen

Material: beschichteter Holzfaserstoff

Optimal für Textilien, vermeidet Plastik (Polybags)

3. Packoorang Bags

Lebensdauer: bis zu 100 Zyklen

Material: recyceltes PET

Sehr hohe Lebensdauer, durch Polsterung auch für zerbrechliche Güter geeignet

4. Returnity Weinboxen

Lebensdauer: bis zu 125 Zyklen

Material: recyceltes PET

Faltbare Tasche mit Einlage, Versandmöglichkeit für bis zu zwölf Flaschen

Die Österreichische Post testet aktuell zusammen mit den Unternehmen Dm und Interspar Weinwelt mehrere wiederverwendbare und nachhaltige Versandverpackungen für den E-Commerce. Das Projekt wird durch die FH Oberösterreich wissenschaftlich begleitet.Während der Testphase wickeln die teilnehmenden Handelsunternehmen ihre Onlinebestellungen wie gewohnt ab und verschicken ausgewählte Produkte in wiederverwendbaren Verpackungen. Die EmpfängerInnen entnehmen die Produkte, falten die Verpackungen zusammen (entsprechende Anleitungen sind aufgedruckt oder beigelegt) und retournieren diese je nach Größe über Briefkästen, Post-Geschäftsstellen oder Kunden-Selbstbedienungszonen (SB-Zonen) der Österreichischen Post. Bei Thalia und Tchibo können die Verpackungen auch an den jeweiligen Filialstandorten der Unternehmen zurückgegeben werden. Nach der Rückgabe werden die Verpackungen gereinigt und gehen erneut in den Versand.Über einen Onlinefragebogen können die EmpfängerInnen der Pilotsendungen dem Projektteam ihre Meinung und ihre ersten Erfahrungen mit der Mehrwegverpackung mitteilen. Der Link zur Umfrage sowie ein QR-Code liegen den Sendungen bei."Mit den im Pilottest gewonnenen Daten können wir eine umfangreiche Lebenszyklusanalyse der Verpackungen durchführen und ihre Lebensdauer und Praktikabilität analysieren. Wir hoffen, damit aussagekräftige Ergebnisse mit einem hohen Mehrwert für den Onlinehandel zu erzielen", berichtet FH-Prof. Franz Staberhofer , Leiter des Logistikum an der FH Oberösterreich.In einer Vorstudie der FH Oberösterreich wurden über 40 nachhaltige Verpackungslösungen betrachtet und analysiert. Die Erkenntnisse der Studie zeigten, dass durch den Aufbau eines Mehrwegzyklus die größten Emissionseinsparungen möglich sind. In Zusammenarbeit mit dem Verpackungsanbieter sowie den fünf Handelsunternehmen wurden vier Verpackungen ausgewählt, die ab sofort zum Einsatz kommen.Das Projekt wird von der FH Oberösterreich auch einer ökologischen Bilanzierung unterzogen. Da die Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen oder recyceltem PET bestehen, wird nach wenigen Zyklen der ökologische Break-even-Point im Vergleich zum herkömmlichen Einwegkarton erreicht. Zusätzlich trägt die CO2-neutrale Zustellung der Post zur Nachhaltigkeitsbilanz bei.Dm, Intersport, Tchibo und Thalia versenden ab sofort wiederverwertbare Verpackungen, Interspar Weinwelt startet im Laufe des Frühlings mit dem Testversand. Das Pilotprojekt endet im September. Die Ergebnisse sollen bereits im 2. Halbjahr 2022 vorliegen.