Zuschauerbewegungen: Wo zukünftig Bewegtbildwerbung ihr Publikum findet

Mehr Popcorn in Italien, mehr Couch in Deutschland und Österreich

Im Auftrag von Galaxus hat der Marktforscher YouGov über 2.000 Menschen in Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien gefragt, wie und wo sie Filme und Serien konsumieren.Dabei zeigte sich: Gerade die Jüngeren halten das «alte» Kino am Leben und schauen zu Hause weniger Filme oder Serien als die älteren Generationen. Im DACH-Raum leben die größten Kinomuffel, und gestreamt wird am häufigsten in Italien, dafür weniger in der Schweiz.Dune, Oppenheimer, Barbie: Das Kinogeschäft hat sich von den Pandemiejahren erholt und es kommen wieder reihenweise Bl