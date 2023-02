Searchmetrics wird in die USA verkauft

Matt Colebourne, CEO, Searchmetrics

Die New Yorker SEO-Plattform für Enterprise-Unternehmen Conductor , gab heute die Übernahme des in Berlin ansässigen Wettbewerbers Searchmetrics bekannt. Damit will Conductor die Expansion auf dem europäischen Markt beschleunigen. Man versteht sich als "als Marktführer im Bereich SEO". Das Ziel: .Durch den Zusammenschluss erhalten Searchmetrics-Kunden Zugang zu Conductors-Plattform für organisches sowie Content Marketing. Sie soll sämtliche Bereiche des SEO-Workflows integrieren. Der bisherige Seachmetrics-Hauptsitz bleibt bestehen und soll "durch Investitionen strategisch unterstützt sowie erweitert werden".Conductor wurde 2006 von Seth Besmertnik als Marketing-Dienstleister gegründet und startete wenige Jahre später eine SaaS-Plattform. 2018 wurde das Unternehmen von WeWork übernommen und kaufte sich nach 20 Monaten selbst zurück. 2021 erhielt Conductor eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar von der Private-Equity-Gesellschaft Bregal Sagemount , wodurch die aktuelle Unternehmensbewertung auf über 500 Millionen US-Dollar stieg. Letztes Jahr schließlich erwarb Conductor das Echtzeit-SEO-Audit- und Monitoring-Technologieunternehmen ContentKing Matt Colebourne, CEO bei Searchmetrics: "Durch diese Fusion ergänzen wir die europäische SEO-Landschaft um US-amerikanisches SEO-Know-how. Während die SEO-Aktivitäten in beiden Regionen ähnlich sind, was die Content-Erstellung, die Optimierung und technische Wartung betrifft, gibt es wiederum gewisse Faktoren, die bei der Arbeit mit internationalen Websites ins Spiel kommen, sowohl aus inhaltlicher als auch aus technischer Sicht."