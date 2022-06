Blauer Engel: So kennzeichnen Sie nachhaltige Produkte

20.06.2022 Im Online- und Versandhandel wird das Thema 'Nachhaltigkeit' immer wichtiger. Um nachhaltige Produkte zu kennzeichnen, bietet die Bundesregierung E-Retailern den kostenlosen Datenservice 'Blauer Engel' an. Mehr als 20.000 Produkte können damit markiert werden.

Eine Nachhaltigkeitsstrategie ist für E-Retailer inzwischen unumgänglich, um wettbewerbsfähig zu bleiben und mit der gesellschaftlichen Entwicklung mitzuhalten. Doch wie kann man den Nachhaltigkeitsgedanken im Onlineshop konkret sichtbar machen? Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Umweltzeichen.Die Bundesregierung bietet E-Retailern den 'Blauen Engel' an, einen kostenlosen Datenservice, der bereits mehr als 20.000 Produkt- bzw. Artikeldatensätzen enthält und kontinuierlich wächst. Über 80 Prozent der Daten verfügt auch über eine valide Warencode-Eintragung (GTIN/EAN/UPC).Die artikel- und produktbezogenen Daten werden freiwillig erhoben und durch die Hersteller bzw. Zeichennehmer der Blauer Engel Produkte eingepflegt. Darüber hinaus enthalten die Exportdateien weitere produktspezifische Merkmale und Content wie z.B. Hersteller bzw. Zeichennehmer, Marke, Links zu Logo-Dateien, Vergabekriterien mit Umweltzeichen-Nummer und Titel sowie deren Laufzeiten.Beantragungsprozess: Interessierte Webshops können sich hier registrieren und einen oder mehrere Unternehmens-IP-Adressen angeben. Diese werden kurzfristig autorisiert, sodass der betreffende Webshop anschließend alle Blauer-Engel-Produktdaten downloaden kann. Die Exportdateien werden für die Schnittstelle einmal täglich aktualisiert, sodass eine über den Jahresverlauf tagesaktuelle Komplett-Datei mit allen Produkten und Artikeln abrufbar ist."Bis dato werden im Rahmen des Blauer-Engel-ECommerce keine API-Datenanbindungen angeboten, sondern systemunabhängige Möglichkeiten zum Download der Blauer Engel Produktdaten in den Formaten xlsx, xml und json", berichtet der Blaue-Engel-Datenexperte Marcus Gebauer . Darüber können Webshops die Daten flexibel in ihre bestehenden PIM/PXM-Systeme der Webshops einbinden.