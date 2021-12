Buzzbird misst den CO2-Fußabdruck von Influencer-Kampagnen

Ob bei der Produktion von Bildern und Videos, bei der Distribution oder beim Empfang auf verschiedenen Kanälen: Auch Influencer-Kampagnen wirken sich auf den CO2-Fußabdruck von Werbungtreibenden aus. Die Creator-Marketing-Agentur Buzzbird hat sich deshalb mit den Mediaexperten von Media4Planet zusammengetan, um erstmals auch für das Influencer Marketing Werbekunden verschiedene Optionen anzubieten, mit denen sie Emissionen reduzieren und kompensieren können.Mithilfe von CO2PM, dem Berechnungsmodell von Media4Planet, werden die Emissionen der Buzzbird Influencer-Kampagnen berechnet - DSGVO-konform und ohne den Einsatz von Cookies, wie die Unternehmen versichern. "Der CO2PM gibt neben den gängigen Media-KPIs Auskunft zu der Nachhaltigkeit des Mediaplans und weist die pro 1000 Kontakte verursachten Emissionen in Kilogramm aus. Damit wird das Engagement für den Klimaschutz der Medienhäuser transparent und direkt vergleichbar", erklärt Peter Christmann , Geschäftsführer von Media4Planet, die neue Mediakennzahl. Buzzbird ist der erste Partner, der diese Methode nutzt. Agenturchef Andreas Türck ist auch Gründungsmitglied der NGO Orange Ocean , die sich für den Schutz der Ozeane einsetzt.Auch rückwirkend lässt sich so der CO2-Fußabdruck von Influencer-Kampagnen messen. Ziel dabei sei es, den CO2-Ausstoß durch die Nutzung erneuerbarer Energien und den Einsatz von Energieeffizienzmaßnahmen zu reduzieren. Anfallende Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, können Unternehmen durch Klimaschutzprojekte in Zusammenarbeit mit ClimatePartner und anderen Anbietern ausgleichen. Auf Wunsch können die Werbekunden das Label "Klimaneutrale Werbung" bei der werblichen Nennung einbinden.