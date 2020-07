Tiktok startet Marketing-Plattform für KMU

Kreative Werkzeuge: Tiktok verfügt über eine Reihe von kreativen Werkzeugen, die es jedem Marketer ermöglichen, sich die Kreativität und Authentizität der Tiktok-Gemeinschaft zu erschließen. Jeder hat die Möglichkeit, seine Geschichte zu erzählen, und Ressourcen wie Video Creation Kit, Smart Video, Smart Video Soundtrack und AdStudio helfen Marken dabei, sich so authentisch wie möglich in Szene zu setzen.



Flexible Budgets: Der Business Ad-Manager ermöglicht eine schnelle Bereitstellung von Werbung. Flexible Budgets ermöglichen es Unternehmen, ihre Ausgaben jederzeit anzupassen.



Performance Targeting: Globales Targeting ermöglicht es Unternehmen, von den passenden Zielgruppen gefunden zu werden. Individuelle Pixel machen es einfach, die Performance der Anzeigen zu tracken.



Business Accounts: Tiktok wird in den kommenden Monaten Geschäftskonten einführen. Diese bieten zusätzliche, auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittene Instrumente zur Leistungsanalyse und zur Interaktion mit dem Publikum.

Tiktok hat seine Self Service Marketing-Plattform in Deutschland vorgestellt, die vor allem kleine und mittelständische Unternehmen adressiert. Die neue Self Service Werbelösung soll Unternehmen jeder Größe Zugang zu Werbe-Ressourcen und neuen Zielgruppen bieten. Im Zuge des 'Back-to-Business'-Programms erhalten Kleinunternehmen Ad-Credits für die Wiederaufnahme ihrer Geschäfte nach Corona-bedingten Schließungen.Zu den Highlights des neuen Werbetools gehören: