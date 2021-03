Chart: So hat sich Content Marketing im Pandemiejahr entwickelt 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Der Anbieter von Content-Operations-Software, Contentbird , hat in seiner Studie 'State of Content 2021' Content Manager*innen, Marketing-Leiter*innen, Selbstständige, SEO-Manager*innen und Online-Redakteur*innen aus ganz Deutschland zur Umsetzung von Content Marketing befragt. Hier die Ergebnisse in einem Chart zusammengefasst: