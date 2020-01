B2B-Marketingtrends: Content Marketing mit Abstand am wichtigsten

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Acht von zehn Marketer halten Content Marketing für die wichtigste Disziplin im B2B-Marketing 2020.

(chart: Vogel Communications Group)

Wie erreichen B2B-Marketer die Entscheider in der Industrie? Welche Kanäle nutzen sie? Welche Entwicklungen sind für sie interessant und wie werden die Marketing-Budgets heute und in Zukunft eingesetzt? In einer Branchenumfrage hat die Vogel Communications Group rund 600 Marketingexperten zu den B2B-Marketing-Trends 2020 befragt.Um ihre Kommunikationsziele zu erreichen, setzen Marketing-Entscheider vor allem auf unternehmenseigene Kanäle. So stellen etwa Websites, Newsletter, Events, Blogs etc. für 94,5 Prozent der Befragten die wichtigsten Plattformen dar. Auf den weiteren Plätzen folgen Suchmaschinen mit 87,6 Prozent, Messen mit 87,3 Prozent und Fachmedien mit 83,4 Prozent. In der Befragung zeigte sich, dass B2B-Marketer ein breites Spektrum an Marketingmaßnahmen nutzen, zu den relevantesten zählen die Suchmaschinenoptimierung sowie die Leadgenerierung.Betrachtet man die Entwicklung der Budgets, so wollen die Marketing-Entscheider verstärkt in digitales Marketing, Employer Branding sowie Markenmanagement investieren. Unternehmen wollen gefunden werden, neue Kontakte generieren und den Return-on-Marketing klar beziffern. In der Befragung zeichnet sich ab, dass die Unternehmensmarke insgesamt stärker in den Fokus der B2B-Marketer rückt.Ein Kernergebnis: Die Kraft der eigenen Unternehmensmarke entwickelt sich immer stärker zum erfolgskritischen Faktor. Ob gedruckt, digital oder live - das Markenerlebnis spielt für den Nutzer eine zunehmend entscheidende Rolle. Für die B2B-Marketer erfordert das eine steigende Investition in die eigene Marke sowie eine Professionalisierung der eigenen Kommunikationskanäle und Kontaktpunkte.Zu den Top Marketing-Trends zählen Content Management (81,6 Prozent), Marketing Automation (48,4 Prozent) sowie Mobile first (28,8 Prozent). Qualitativ hochwertiger und nutzbringender Content stellt demnach einen weiteren wichtigen Erfolgsfaktor für B2B-Marketer dar. Hier besteht Nachholbedarf, speziell für die nachwachsende Generation der Entscheider. Benötigt werden Kommunikationslösungen und Plattformen, die echten Nutzwert bieten.Um die spezifischen Informations- und Kommunikationsbedürfnisse der jüngeren Zielgruppe (der aktuell unter 30-Jährigen) bedienen zu können, werden künftig weitere Kanäle, Maßnahmen und Lösungen eine zunehmend wichtigere Rolle spielen: Hierzu zählen beispielsweise Influencer, YouTube und Chatbots.