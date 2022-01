SEO-Versagen: Jede dritte Top-Seite scheitert an Googles Standards

First Contentful Paint (FCP): Die Ladegeschwindigkeit (wie schnell wird der Content auf der Seite geladen)

First Input Delay (FID): Die Interaktivität (die Zeit, die benötigt wird, um auf die erste Interaktion eines Besuchers zu reagieren, z. B. das Klicken auf eine Schaltfläche oder einen Link)

Cumulative Layout Shift (CLS): Die visuelle Stabilität (springt das Layout oder der Content)



Im Rahmen des Updates wurden die Core Web Vitals mit zuvor bereits bestehenden Benchmarks, welche die User-Freundlichkeit einer Website messen, kombiniert. Diese haben Einfluss auf das Google Ranking einer Website.



Immer mehr Websites erfüllen die Mindestanforderungen

Die gute Nachricht ist, dass der Anteil der Top-Performance-Domains, die die Anforderungen von Google erfüllen, steigt. Während im Januar 2020 lediglich 31 Prozent der Desktop-Top-100-Websites sowie 28 Prozent der Mobile-Top-100-Websites die Core-Web-Vitals-Tests bestanden haben, waren es im Dezember 2021 bereits 68 Prozent auf dem Desktop und 55 Prozent auf dem Handy.



Für Largest Contentful Paint (die Zeit, die benötigt wird, bis das größte Bild oder der größte Textblock beim ersten Laden der Seite sichtbar wird) beträgt die durchschnittliche Zeit unter den Top-100 im Dezember 1,92 Sekunden auf dem Desktop und 2,3 Sekunden auf dem Handy (beide liegen weit unter der Google-Mindestanforderung von 2,5 Sekunden). Allerdings überschreiten immer noch 21 Prozent der Top-100 auf dem Desktop und 27 Prozent auf dem Handy das vorgegebene Zeit-Limit.



Beim CLS, der die visuelle Stabilität der Seitenelemente misst, unterschreiten 16 Prozent der Top-100 auf dem Desktop und 22 Prozent auf dem Handy die Mindestanforderung. Ein "guter" Wert liegt laut Google unter 0,1. Der Durchschnittswert für beide Ausgabeformate lag mit 0,11 allerdings nur knapp darüber.



Die meisten getesteten Websites bestanden den Test für FID. Hier ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Experten aufgrund von Schwierigkeiten bei der Erfassung genauer



Mode und Reisen schneiden schlechter ab als andere Branchen E-Commerce Websites in den Kategorien Mode und Reisen schneiden bei den Core Web Vitals insgesamt schlechter ab als andere Branchen. So erfüllen beispielsweise nur 53 Prozent der 100 am höchsten rankenden Mode- und Bekleidungs-Websites die Anforderungen der Core Web Vitals auf dem Desktop und nur 40 Prozent auf dem Handy. Bei den Top-100 der Reisebranche sind es sogar nur 45 Prozent auf dem Desktop und 41 Prozent auf dem Handy. Im Gegensatz dazu schneiden Wörterbuch- / Lexikon- und Gesundheits-Websites am besten ab: 76 beziehungsweise 73 Prozent der Top-Domains in diesen Branchen bestehen alle drei Core-Web-Vitals-Tests auf dem Desktop, 63 Prozent der Top-Wörterbuch- / Lexikon-Websites und 69 Prozent der Top-Gesundheits-Websites bestehen auf dem Handy.



Der durchschnittliche LCP für die Top-Reise-Websites beträgt 2,62 Sekunden auf dem Desktop und 2,97 Sekunden auf dem Handy (und liegt damit über den Mindestanforderungen von 2,5 Sekunden für eine "gute" Experience). Bis auf die Reise-Domains bestehen alle hier analysierte Branchen den LCP auf dem Desktop. Auf Mobile liegen Finanzen, Mode und Elektronik knapp über 2,5 Sekunden, die Reisebranche weit drüber.



Wie wichtig Googles Core Web Vitals sind, schildert iBusiness auch in seiner Analyse von nutzlosen SEO-Hypes und echten SEO-Strategien .

