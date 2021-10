SEO-Nullnummern: Was Hypes und was Sichtbarkeits-Strategien sind 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Kurzfristige SEO-Hypes schlagen strategisch betrachtet gerne mal in Ranking-Killer um - wenn NutzerInnen die SEO-verseuchten Inhalte nicht mehr klicken und der Algorithmus das erkennt.

Noch vor vier Monaten war sie ein heißer Trend im SEO, galt als Verweildauer und Branding-Turbo ( iBusiness berichtete ): Die Position Zero. Die Textpassage noch oberhalb des ersten organischen Ergebnisses soll die Suchanfrage der Nutzerin bzw. des Nutzers quasi instant beurteilen - und hat vor allem dazu geführt, dass die organischen Links weiter abrutschen. Vor allem ließen sich hier schnell Antworten auf 'lexikalische' Fragen abgreifen: Hauptstädte, Wetter, Ergebnisse von Währungsumrechnungen oder durchschnittliche Niederschlagsmengen in Regionen. Doch je mehr SEO das Thema für sich entdeckte, desto öfter tauchten auch Firmen oder Anwendungen darin auf.Elemente auf Webseiten wie etwa FAQs sind ein valider Weg, um auf der Null-Position zu landen. Es kommt darauf an, die Fragen und Antworten im Homepage-FAQ mit den richtigen Keywords auszustaffieren, auch sollten sie den Anforderungen genügen, die man von Featured Snippets kennt: Kürze, am besten Beschränkung auf ein 50-Wort-Maximum.Landet man so auf der Nullposition, hat das nicht nur den positiven Effekt eines prominenten Links (denn Google gibt in der Position Zero die Quelle der Informationen an) - auch in der Sprachsuche via Assistent ist der Branding-Effekt stark. Denn die stellt die per Sprachausgabe von Google vorgelesene Antwort - inklusive vorgelesener Quellenangabe (Im Stil von "Laut Webseite XY handelt es sich um..."). Demgemäß treibt die Position N