Trends 2021 im Mobile Commerce: Wie Shopbetreiber das Potenzial besser ausschöpfen

TL;DR Um die Konversionsrate von Mobile Shops zu verbessern, müssen Shopbetreiber die User Experience anpassen und verbessern.

Mobile konvertiert drei Mal schlechter als PCs

Immer mehr shoppen über das Smartphone.

(chart: Bitkom)

"Seit etwa 18 Monaten wird Mobile Commerce in Deutschland immer wichtiger", sagt Christopher Roskowetz , Geschäftsführer von JvM/tech . Er ist überzeugt: "Die Entwicklung wird sich durchsetzen." Und die Zahlen sind ja auch wirklich beeindruckend: Mehr als jeder Zweite (54 Prozent) shoppt heute regelmäßig auf dem Smartphone, ermittelte der Digitalverband Bitkom in seiner Studie 'E-Commerce-Trends 2020' . Wer seine Produkte an die Jugend verkaufen will, kann dies fast nur noch mobil tun. Drei Viertel aller unter 30-Jährigen benutzen ihr Handy, um nach interessanten oder auch nur dringend benötigten Produkten zu suchen.Der Knackpunkt: In den meisten Fällen bleibt es dabei. Sieben von zehn Usern brechen vor dem Kauf ab und geben entweder ganz auf oder suchen nach einer anderen Möglichkeit, eine Bestellung abzugeben. Die Ergebnisse stammen aus der Studie 'Mobile Pains & Incremental Gains' , die Google zwischen August 2019 und August 2020 zusammen mit der Marktforschungsfirma SKIM in Europa, dem Nahen Osten und Afrika durchgeführt hatte. 20.000 Menschen wurden dabei nach ihren Erfahrungen mit dem mobilen Web befragt. Der Grund für die hohen Kaufabbrüche: "komplizierte" oder "nervenaufreibende" Bestellvorgänge auf dem Handy.Entsprechend mau sind die mobilen Konversionsraten. Für Deutschland sind sie derzeit noch nicht erhältlich, im Übrigen auch keine Umsatzzahlen für Handy-Shops, doch die US-Firma Kibo Commerce - sie entwickelt Cloud-Lösungen für Online-Shops - hat sich auf dem internationa