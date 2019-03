Wie Künstliche Intelligenz deutsche Unternehmen prägt

1. KI-Technologien: Von allem etwas und eine Extraportion Process Robotics

2. KI-Strategien: Die großen Visionen fehlen noch

3. Herausforderungen und Risiken: Eine Frage des Vertrauens

4. KI-Skills: Fachkräftemangel als Bremse

5. Implementierung: Nicht immer das Rad neu erfinden

Deloitte hat für den State of AI in the Enterprise Survey die Fakten zusammengetragen und KI-Verantwortliche weltweit befragt, darunter auch 100 Entscheider aus deutschen Unternehmen. Die gute Nachricht vorweg: Deutschlands Firmen beschäftigen sich mit Künstlicher Intelligenz und sind bei gewissen KI-Technologien im internationalen Vergleich vorne mit dabei. Die fünf Schlüsselergebnisse im Überblick:Laut Deloitte gibt bei der Anwendung von AI-Technologien in deutschen Unternehmen keine generellen Lücken. Alle Varianten Künstlicher Intelligenz kommen zum Einsatz. Auffällig ist allerdings die starke Verbreitung von Process Robotics in Deutschland. 67 Prozent der befragten deutschen Unternehmen nutzen robotergesteuerte Prozessautomatisierung. In den internationalen Vergleichsmärkten USA, China, UK, Frankreich, Kanada und Australien setzen derzeit nur 49 Prozent diese Technologie ein. Bei keiner anderen AI-Variante weichen deutsche Unternehmen so stark vom internationalen Durchschnitt ab.Aufholbedarf im internationalen Vergleich gibt es allerdings beim Thema Strategie. So verfügen erst ein Viertel (26 Prozent) der befragten Unternehmen eine umfassende, unternehmensweite KI-Strategie. In allen sechs Vergleichsmärkten ist man bereits weiter: Im Durchschnitt haben dort bereits 35 Prozent der Unternehmen eine übergreifende KI-Strategie. KI wird hierzulande überwiegend auf Abteilungsebene umgesetzt. Will Deutschland nicht als AI-Anwendungsmarkt abgehängt zu werden gilt es, diese Lücke schnellstmöglich zu schließen. Die KI-Entwicklung verlagert sich derzeit von der Implementierung einzelner Anwendungen hin zu einem umfassenden KI-Einsatz in der gesamten Wertschöpfungskette - dazu braucht es umfassende Strategien.Die Zurückhaltung bei der Entwicklung übergreifender KI-Strategien ist vielleicht auch auf das noch immer ausbaufähige Vertrauen deutscher Unternehmen in Künstliche Intelligenz zurückzuführen. Intern werden KI-Initiativen häufig eher mit Sorge begleitet. Die Angst, falsche Entscheidungen basierend auf KI zu treffen, ist verhältnismäßig groß. 46 Prozent der deutschen Unternehmen haben entsprechende Bedenken geäußert. Unsicherheit herrscht aber vor allem beim Thema Cyber-Sicherheit. Hier fürchten deutsche Unternehmen vor allem den Diebstahl sensibler Daten und Algorithmen.Die größte Herausforderung für die Unternehmen ist allerdings der Mensch. Es fehlen Fachkräfte. 62 Prozent der Befragten beklagen fehlende KI-Kompetenzen, mehr als jedes fünfte Unternehmen spricht sogar von großen Schwächen in diesem Bereich. Bemerkenswert ist, dass sich der Mangel nicht primär auf IT- und Tech-Spezialisten erstreckt. Viele Unternehmen suchen händeringend nach Change-Managern, die die digitale Transformation im Unternehmen organisieren und behutsam umsetzen.Ein Mittel im Kampf gegen den Fachkräftemangel erfreut sich bei deutschen Unternehmen bereits großer Beliebtheit und prägt damit maßgeblich die Implementierung von Künstlicher Intelligenz in den Firmen: "AI as service" (AIas) oder salopp gesagt: KI-Lösungen von der Stange. Nur 15 der befragten Unternehmen implementieren KI hauptsächlich mit firmeneigenen Kräften.Stattdessen setzen 65 Prozent der Studienteilnehmer auf fertige KI-Bausteine für die eigenen Produkte und Dienstleistungen. In den internationalen Vergleichsmärkten nutzen nur 49 Prozent diese Möglichkeit. Die Offenheit deutscher Unternehmen ist potenziell vorteilhaft, denn cloud-basierte "off the shelf"-Lösungen versprechen einen schnellen und relativ kostengünstigen Zugang zu intelligenten Produkten, Services und Geschäftsmodellen. Für die Verbreitung und nicht zuletzt die Demokratisierung von Künstlicher Intelligenz sind diese fertigen KI-Lösungen essenziell, da so auch kleinere Unternehmen mit KI arbeiten können, die weder den Anspruch noch die Ressourcen haben, die Technologie von der Pike auf selbst für die eigenen Zwecke zu entwickeln.