Gestern bekam ich meine erste Morddrohung

Es ist Zufall. Aber gestern Abend habe ich meine erste Morddrohung bekommen. Auf Facebook. Im Rahmen - natürlich - einer Diskussion um Impfen und um die Nähe der Schwurbler und Impfleugnerszene mit aktiven Nazis. Und natürlich war die Morddrohung so - nun ja - verschwurbelt, dass sie strafrechtlich nicht handhabbar ist.Aber die Aussage war klar: Nach der Revolution wird aufgeräumt mit Menschen wie mir. Vielleicht aber auch schon vorher, wenn man sich im richtigen Leben träfe.Das darf man bei allen Diskussionen um Fake News und Hate Speech nicht vergessen: Dass die Erregungsökonomie zu wahrer, zu richtiger Gewalt führen kann und schon in der jüngsten Vergangenheit geführt hat. Auch in Deutschland.Das bedeutet, dass auch in dieser aktuellen digitalen Diskussion ein Satz nicht vergessen werden darf, den unser Land dankenswerterweise seit 1945 in seiner DNA trägt:Niemals wieder. Wehret den Anfängen.