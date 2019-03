Europäische Union: Nur jede dritte Führungskraft ist eine Frau

Es gibt in der Europäischen Union (EU) nahezu 9,4 Millionen Personen in Führungspositionen: 6,0 Mio. Männer (64 Prozent aller Führungskräfte) und 3,4 Mio. Frauen (36 Prozent). Darüber hinaus stellten Frauen im Jahr 2018 etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Vorstandsmitglieder von in der EU börsennotierten Unternehmen und weniger als ein Fünftel (17 Prozent) der Geschäftsführenden.Der größte Anteil von Frauen in Führungspositionen wird in Lettland (56 Prozent) verzeichnet' dem einzigen Mitgliedstaat, in dem mehrheitlich Frauen (56 Prozent) eine solche Position einnehmen. Darauf folgen Bulgarien und Estland (je 49 Prozent) sowie Polen und Slowenien (je 47 Prozent). Am anderen Ende der Skala haben Frauen weniger als ein Drittel der Führungspositionen in Luxemburg (15 Prozent) inne, gefolgt von Zypern (23 Prozent), Tschechien, Dänemark, Italien und den Niederlanden (je 29 Prozent), Deutschland (30 Prozent) sowie Griechenland und Österreich (je 32 Prozent). Auf EU-Ebene sind etwa ein Drittel (36 Prozent) der Führungskräfte Frauen. Dieser Anteil ist seit 2012 konstant.Der höchste Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder in den größten börsennotierten Unternehmen wird in Frankreich (44 Prozent verzeichnet, gefolgt von Italien und Schweden (je 36 Prozent), Finnland (35 Prozent) und Deutschland (34 Prozent). Am anderen Ende der Skala stellen Frauen weniger als ein Fünftel der Vorstandsmitglieder in Estland (8 Prozent), Griechenland (9 Prozent), Malta (10 Prozent), Zypern, Litauen und Rumänien (je 11 Prozent), Luxemburg (13 Prozent), Tschechien (14 Prozent), Bulgarien und Ungarn (je 15 Prozent), Kroatien (17 Prozent) sowie in Irland (19 Prozent). Auf EU-Ebene sind knapp über ein Viertel (27 Prozent) der Vorstandsmitglieder Frauen. In den letzten fünf Jahren ist dieser Anteil um 9 Prozentpunkte gestiegen (18 Prozent im Jahr 2013).Betrachtet man die EU-Mitgliedstaaten, entfällt über ein Viertel (28 Prozent) der höheren Führungskräfte in den größten börsennotierten Unternehmen in Litauen auf Frauen, gefolgt von Bulgarien und Lettland (je 27 Prozent) sowie Rumänien (25 Prozent). Am anderen Ende der Skala wird der geringste Anteil weiblicher höherer Führungskräfte in Österreich (5 Prozent) Tschechien (6 Prozent), Italien (9 Prozent), Portugal (10 Prozent), Dänemark (11 Prozent), Luxemburg, Ungarn und Polen (je 13 Prozent), Belgien, Deutschland und Spanien (je 14 Prozent) sowie in Zypern (15 Prozent) registriert. Auf EU-Ebene sind weniger als ein Viertel (17 Prozent) der höheren Führungskräfte Frauen, ein Anstieg um 5 Prozentpunkte gegenüber 2013 (12 Prozent).