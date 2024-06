Deutschland braucht dringend 1100 TikTok-ManagerInnen

Recruiting

Nordrhein-Westfalen hat den größten Bedarf

Konstant hohe Nachfrage

Menschen, die den TikTok-Kanal von Unternehmen und deren Kunden betreuen, sind derzeit heiß gesucht. Bei Index Anzeigendaten , der europaweit größten Datenbank für Stellenanzeigen, war bei über 1100 Angeboten das Anforderungsprofil "TikTok" angegeben. Ausgewertet hat dies die Personalmarktforschung Index Research aus Berlin.In der Berufsgruppe "Marketing, PR, Werbung, Design und Multimedia" waren TikTok-Kenntnisse besonders bei akademischen Fachkräften (477 Stellen) und PraktikantInnen (173 Stellen) gefragt. Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen (234 Stellen) haben derzeit den größten Bedarf an TikTok-ExpertInnen. "Viele setzen sich auf Tik Tok als attraktiver Arbeitgeber in Szene, um junge, digital-affine Talente anzusprechen", so Jürgen Grenz , CEO der Index Gruppe , die auf Index Anzeigendaten kontinuierlich die Veröffentlichung von Stellenanzeigen in über 500 Printmedien und Online-Stellenbörsen sowie rund 250.000 Unternehmenswebsites in insgesamt zehn europäischen Ländern erfasst.Insgesamt 760 Firmen suchten im Mai 2024 nach TikTok-ManagerInnen, ergab die Untersuchung bei Index Anzeigendaten weiter. Vor fünf Jahren - TikTok war damals ein halbes Jahr in Deutschland präsent - war das noch bei nur 5 Stellenangeboten der Fall, der Bedarf wuchs dann über 58 Stellen im Mai 2020 auf 437 Stellen im Mai 2021 und auf schon über 1.100 Stellen vor zwei Jahren. Im Mai 2023 suchten Unternehmen nach etwa 1.200 TikTok-ExpertInnen. Das waren zwar etwas mehr als im vergangenen Mai. Die TikTok-Stellen sind aber nur um 8 Prozent gesunken, während das Stellenangebot am Gesamtmarkt um 28 Prozent zurückging.Neben akademische Fachkräften und PraktikantInnen sind auch Fachkräfte mit abgeschlossener Ausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung sehr gefragt (164 Stellen), außerdem ProjektleiterInnen und Young Professionals mit Tik Tok-Know-how (jeweils 100 Stellen).Auf Großstädte herunter gebrochen haben Social Media Manager mit TikTok-Kenntnissen in Berlin (221 Stellen), München (118 Stellen), Hamburg (101 Stellen), Köln (67 Stellen) und Düsseldorf (40 Stellen) die besten Chancen auf einen neuen Job. "In diesen Metropolen sitzen viele junge Unternehmen und Agenturen, die für ihre digitalen Geschäftsmodelle gezielt Mitarbeiter mit TikTok-Kenntnissen suchen", betont Grenz.