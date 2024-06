TikTok und Instagram wachsen am stärksten unter sozialen Netzwerken

Social Media

YouTube überzeugt mit der größten Verbreitung, Instagram bei der täglichen Nutzung

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Das größte Wachstum in der Nutzung insgesamt verzeichnen TikTok (plus zwölf Prozentpunkte ggü. dem Vorjahr) und Instagram (plus sechs Prozentpunkte). Großer Verlierer hingegen ist Twitter/X . Das Netzwerk büßt acht Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr ein.Laut den Studieautoren nehmen die Potenziale für erfolgreiches Social Advertising aktuell weiter zu. Umso mehr da auch die Bereitschaft sichtbar ansteigt, Geld auf sozialen Netzwerken wie TikTok (plus elf Prozentpunkte) oder Snapchat (plus sieben Prozentpunkte) auszugeben. Auf Twitch (56 Prozent) hat bereits mehr als jede/r zweite NutzerIn Geld ausgegeben.Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse der "Social Platform Profiler-Studie" von GroupM . Im Rahmen einer repräsentativen Umfrage beleuchtet die jährlich erscheinende Studie die Nutzung der elf wichtigsten sozialen Netzwerke (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitch, Twitter/X, Xing, YouTube) - und zwar unabhängig von den Daten, die durch die Plattformen selbst veröffentlicht werden.Die größte Verbreitung aller untersuchten sozialen Netzwerke besitzt YouTube : 91 Prozent der Social Media-UserInnen haben YouTube im vergangenen Jahr genutzt, gefolgt von Instagram (74 Prozent), Facebook (73 Prozent) und TikTok (47 Prozent). Etwas mehr als 50 Prozent nutzen Instagram dabei täglich. Instagram ist damit vor Facebook (44 Prozent) und YouTube (41 Prozent) das am häufigsten täglich genutzte Netzwerk in Deutschland.Das mit Abstand am längsten genutzte Netzwerk ist hingegen Twitch: 41 Prozent der täglichen NutzerInnen von Twitch sind drei Stunden oder länger auf der Plattform. Auf Twitch (62 Prozent) folgen die Social Media-NutzerInnen zudem am häufigsten Influencerinnen und Influencern bzw. Streamerinnen und Streamern, gefolgt von Instagram (57 Prozent) und TikTok (49 Prozent).