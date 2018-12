Sechs Tipps für den bevorstehenden Retouren-Wahnsinn

Bild: DPD

Genaue Beschreibungen und Angaben zu Größen, gute Bilder oder sogar Videos geben Online-Shoppern einen besseren Eindruck vom Produkt. Social Feedback - also Kommentare von Konsumenten selbst dazu, wie Passform und Materialbeschaffenheit ausfallen - und virtuelle Anproben, wie man sie von Online-Optikern kennt, erhöhen die Chance, dass die bestellte Ware behalten wird. Kulanz zu Weihnachten: Die gesetzliche Rückgabefrist beträgt 14 Tage. Gerade zu Weihnachten ist ein kulanter Umgang bei der Rücksendung sinnvoll, denn nicht selten werden die Geschenke bereits früh gekauft und können erst nach den Feiertagen zurückgeschickt werden. Ein Entgegenkommen des Händlers lässt sich als zusätzliches Verkaufsargument zu Weihnachten nutzen.





Nach Weihnachten liegt die Retourenquote nach Angaben des Zahlungsdienstleisters Klarna bei 41 Prozent. Nichtsdestotrotz gehört die Möglichkeit, ein gekauftes Produkt wieder zurücksenden zu können, fest zum Konsumverhalten der Deutschen und ist mit dem Widerrufsrecht zudem gesetzlich garantiert.Natürlich ist ein wichtiges Anliegen der Händler, Retouren bestmöglich zu minimieren. Ganz vermeiden lassen sie sich aber nicht. Die verbleibenden Rücksendungen sollten daher als Chance begriffen werden. Denn die Möglichkeit Ware zurückzugeben, schafft auch Vertrauen in der Online-Welt. Damit können Händler in den bilateralen Austausch mit ihren Kunden treten und sie so an sich binden, meint Klarna-Chef Robert Bueninck . Er hat sechs Tipps zumsammengestellt, mit denen sich Online-Händler auf Retouren besser einstellen und sogar davon profitieren können:Analysen von Klarna zeigen zudem, dass Kunden, die häufig retournieren, meist auch ein höheres Warenvolumen und einen höheren Umsatz generieren. Das heißt, sie kaufen mehr ein, behalten mehr und bestellen öfter, da sie besser auf Retargeting- und Cross-Selling-Kampagnen reagieren. Online-Händler können somit das Retourenmanagement nutzen, um neue Kunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden.