Corona und Online-Lebensmittelhandel: Der Durchbruch mit Verfallsdatum

Angenommen wird, dass die Krise anschließend einfach verschwinden wird wie sie gekommen ist. Eher sollte man davon ausgehen, dass Supermärkte sich umstellen und Kassenbereiche umgestalten müssen. Dass es nicht einfach so weitergehen wird wie vorher.



Und dass Onlinehandel ein Sicherheitsgefühl vermittelt, das der Supermarkt allein durch die Konzentration an Menschen nicht vermitteln kann.



Meine These ist eher, dass eFood "nach Corona" bei einer direkten Steigerung um 50% stabiler und schneller wachsen wird als bisher. Dass Services zunehmen werden und damit der Handel immer stärker unter Druck gerät.