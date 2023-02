Cyberangriffe steigen 2022 um 38 Prozent

Hacktivismus : Die Grenzen zwischen staatlich geförderten Cyberoperationen und Hacktivismus verschwimmen zunehmend, da Nationalstaaten anonym und ungestraft agieren. Nichtstaatliche Hacktivisten-Gruppen sind heute organisierter und effektiver als je zuvor.

Ransomware-Erpressung : Ransomware-Operationen sind immer schwieriger zuzuordnen und nachzuverfolgen und bestehende Schutzmechanismen, die auf der Erkennung von Verschlüsselungsaktivitäten beruhen, könnten an Wirksamkeit verlieren. Der Schwerpunkt wird stattdessen auf der Erkennung von Datenlöschung und -exfiltration liegen.

Cloud-Bedrohung durch Dritte: Die Zahl der Angriffe auf Cloud-basierte Netzwerke pro Unternehmen ist sprunghaft angestiegen, mit einem Anstieg von 48 Prozent im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021.

Bildung und Forschung sind nach wie vor die am häufigsten angegriffenen Sektoren, aber die Angriffe auf den Gesundheitssektor sind im Vergleich zum Vorjahr um 74 Prozent gestiegen. Dies geht aus dem 'Security Report 2023' von Check Point Research (CPR) , der Threat Intelligence-Abteilung von Check Point Software Technologies hervor. Im EMEA-Raum waren demnach 33 Prozent aller Unternehmen von Mehrzweck-Malware betroffen. Im Jahr 2022 sind die Cyberangriffe im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent gestiegen, wobei durchschnittlich 1.168 wöchentliche Angriffe pro Organisation verzeichnet wurden.Die wichtigsten Ergebnisse des Reports:Die Security-Experten gehen davon aus, dass das Volumen der Angriffe in den nächsten zwölf Monaten weiter zunehmen wird. "Die Cloud-Migration hat eine größere Angriffsfläche für Cyberkriminelle geschaffen, und die Tools, die wir alle nutzen, werden von Cyberkriminellen weiter manipuliert werden" so die Studienautoren. Um das Risiko von Cyberkriminalität zu mindern, sollten MitarbeiterInnen kontinuierlich in Sachen Cybersicherheit geschult werden.