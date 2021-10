New Work & Homeoffice: Wie Agenturen ihre Arbeit organisieren 

1. Flexibles Arbeiten

Zwangsverordnetes Homeoffice für gut ein Jahr hat seine Spuren hinterlassen: Nicht jeder Mitarbeitende möchte wieder zurück ins Büro. Einer Umfrage des Software-Herstellers Tivian zufolge wollen nur acht Prozent wieder permanent im Office arbeiten. 52 Prozent der Befragten gaben bei der Umfrage an, dass sie sich nach einem neuen Job umsehen würden, wenn ihr Arbeitgeber hybrides Arbeiten nicht möglich machen würde. Von zuhause aus arbeiten steht jedoch den Ideen der Agenturkultur als ganz besonderem Arbeitsplatz diametral entgegen. Denn wie soll eine Agentur kreativ sein, wenn jeder zuhause in seinem Kämmerlein sitzt?Es stellt sich also die Frage, wie sich Agenturen nach Corona am besten organisieren können, um Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen, kreativ zu bleiben, und um ihre Mitarbeitenden halten und eine gute Work-Life-Balance bieten zu können? In diesem Spannungs-Dreieck gilt es, verschiedene Dimensionen abzuwägen.Agenturen hatten - im Gegensatz zu Unternehmen - immer schon sehr flexible Arbeitsmöglichkeiten. Agenturen haben sich im Corona-Set-up daher auch schnell zurechtgefunden - schließlich galt auch vor Corona schon: Mal bei der Kundin oder beim Kunden arbeiten oder hin und wieder von zuhause aus Mails verschicken, wenn die Handwerker da waren oder wenn in Ruhe ein Konzept ausgearbeitet werden sollte - alles kein Problem. Digitale Abstimmungsprozesse mit der Kundschaft und innerhalb der Agentur waren schließlich lange geübt. Agentur-Kultur vor Corona