Black Friday: Welche Marken in Social Media dominierten

Microsofts Xbox war in diesem Jahr am meisten nachgefragt

Amazon dominiert Shop-Ranking

Kommunikation überwiegend neutral

Insgesamt wurde die Kommunikation rund um den Black Friday von Beiträgen über Elektronik-Produkte und deren Hersteller dominiert. Besonders gefragt waren unter anderem Samsung und Apple. In je 1.363 Beiträgen befassten sich die Nutzer mit den beiden Unternehmen. Damit ist Samsung zum zweiten Mal in Folge die am meisten nachgefragteste Marke im deutschsprachigen Social Web am Black Friday, während Apple zu dem südkoreanischen Konzern aufschließen konnte. Den dritten Platz in diesem Ranking belegt Microsoft, das am Black Friday 1.086 Mal im deutschsprachigen Web erwähnt wurde. Vico hat dafür über 98.000 deutschsprachige Social-Web-Beiträge untersucht.Verantwortlich für das erfolgreiche Abschneiden von Microsoft ist die Spielekonsole des US-Unternehmens, die Xbox One. Diese löst in diesem Jahr Sonys PlayStation 4 ab, die im Vorjahr noch mit Abstand am meisten nachgefragt wurde. In diesem Jahr reichten 604 Erwähnungen der PlayStation jedoch nur noch für den vierten Platz des Rankings. Platz zwei sichert sich Nintendos Hybrid-Konsole, Switch (894 Beiträge), die sowohl stationär am Fernseher als auch unterwegs genutzt werden kann. Die dritthöchste Nachfrage im Netz erzielte Samsungs Galaxy-Smartphone-Reihe (614 Beiträge).Im Ranking der Online-Shops hat Amazon die Konkurrenz klar hinter sich gelassen. Der börsennotierte Online-Versandhändler wurde hierzulande in rund 6.237 Beiträgen erwähnt und somit etwa doppelt so häufig wie die restliche Shops aus den Top Fünf dieses Rankings. Saturn landet mit 1.376 Beiträgen auf dem zweiten, Media Markt mit 822 Beiträgen auf dem dritten und Ebay (667 Beiträge) und Otto (330 Beiträge) auf dem vierten bzw. fünften Rang.Trotz der vielen veröffentlichten Beiträge war die Stimmung zum Black Friday im Netz insgesamt eher negativ. So wurden die Ereignisse rund um den umsatzstärksten Tag in der westlichen Welt nur in knapp einem Drittel aller Beiträge positiv bewertet. Während sich einige Nutzer über ihre Schnäppchen austauschten, kritisierten andere nämlich unter anderem, dass der Black Friday nichts anderes sei als Konsumwahn.