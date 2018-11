Bild: obs/Verimi/André Forner

27.11.18 Der Log-In-Anbieter Verimi will in Zukunft nicht nur als "Identitätsplattform" sondern auch als "Vertrauensplattform" auftreten. Dazu sollen sich Nutzer nun auch über die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises identifizieren können. Als Kartenleser soll die NFC-Schnittstelle eine herkömmlichen Android-Smartphones genutzt werden. Zudem lässt sich die die IBAN verifiziert hinterlegen. Damit will Verimi das Lastschriftverfahren unterstützen und den ersten Schritt in Richtung Payment-Angebot gehen. Zuletzt soll Verimi verifizieren, ob ein Nutzer über 16, 18 oder 21 Jahre alt ist, ohne dabei das genaue Geburtsdatum zu nennen.