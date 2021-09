Logistik: Der Onlinehandel, gefangen im Schweinezyklus 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Auf absehbare Zeit bleibt Papier ein rarer Rohstoff.

Bei dem einen oder anderen Onlinehändler, der gerade mitten in den Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft steckt, dürften in diesen Tagen Anrufe seiner Lieferanten für hohen Puls sorgen: Die Lieferzeiten für Versandkartons liegt mittlerweile bei vier Monaten - normal sind etwa 10 Tage, wie der Europäische Wirtschaftsdienst (Euwid) ermittelt hat: "Lieferzeiten erreichen ein nie gekanntes Ausmaß", schreibt er . Immerhin: Noch sind die Lager voll, was sich allerdings in den kommenden Wochen ändern dürfte.Hinzu gesellen sich demnach nun auch Engpässe und Kostensteigerungen bei den Paletten. Euwid zufolge hätten die Kosten im August in der Kategorie "Speditionsqualität" verglichen mit dem Vorjahr um 222 Prozent zugelegt. Die Analyse hier: "Nach wie vor sind nur begrenzt Mengen für prompte Lieferungen verfügbar. Einige Hersteller sind bereits zum Ende des zweiten Quartals dazu übergegangen, bis auf Weiteres nur noch Stammkunden zu beliefern."Ebenfalls einen Engpass gibt es bei den grafischen Papieren - also diesem komischen weißen Zeug, auf das Druckereien Farben aufbringen, um für Versandhandelsunternehmen Kataloge und Werbeflyer zu drucken. "In zahlreichen Druck- und Medienbetrieben sorgen die Engpässe auf den Papiermärkten für alarmierende Produktionsbehinderungen", klagt der Bundesverband Druck und Medien (BVDM), in dem sich die Druckbetriebe organisieren. Das bedeutet: Wer heute einen Katalog drucken will oder ein hochauflagiges Printmailing, bekommt von seinem Drucker unter Umständen zu hören, dass der Auftrag mangels Papier nicht oder nur zu deutlich höheren Preisen abgewickelt werden kann.Und die Lage wird sich auf absehbare Zeit nicht entschärfen, selbst wenn Stephan Krauss , Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes des Deutschen Papiergroßhandels e.V. , Teilentwarnung gibt: Die Läger des Großhandels seien "teilweise noch lieferfähig". Aller