Studie: Corona verändert das Nutzungsverhalten bei Katalogen 

(chart: Splendid Research/iBusiness)

Gedruckte Kataloge holen Kunden immer noch dort ab, wo Content-Marketing, Adwords und Banner überhaupt nicht hinreichen: in der Offlinewelt. Und wenn ein Katalog dem Interesse der Zielgruppe entspricht, dann wird er in aller Regel auch gelesen. Oft führt dieses Lesen zum Shopbesuch und zum Einkauf im aussendenen Onlineshop. Das ist das Ergebnis der aktuellen bevölkerungsrepräsentativen Umfrage, die Marktforscher Splendid Research exklusiv für iBusiness durchgeführt hat.Knapp zwei Drittel aller Bundesbürger lesen Kataloge selbst dann, wenn er ihnen unaufgefordert zugeschickt wird. Vor allem dann, wenn sie Produkte oder Thema interessieren. Dabei kann der Katalogversender mit thematisch passenden Katalogen vor allem Frauen (54 Prozent) noch stärker zum Lesen motivieren als Männer (50 Prozent). Immerhin: Jeder Sechste liest einen Katalog nach eigener Aussage in jedem Fall, unabhängig von Thema, Interesse - und Geschlecht.Interessant: Generell überhaupt keine Kataloge lesen 13 Prozent der Frauen und 12 Prozent der Männer. Der Anteil der Katalog-Ignorierer steigt eigentlich seit Jahren. In der Corona-Pandemie jedoch ist die Zahl der Katalog-LeserInnen jedoch wieder gestiegen - von 81 auf 87,5 Prozent. Die gestiegene Zahl der Katalog-LeserInnen mag sowohl an der Langeweile im Lockdown liegen wie auch an der wachsenden Zahl von ECommerce-NutzerInnen in der Bevölkerung. In der